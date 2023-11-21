В Гродно профсоюзы провели студенческий фестиваль интеллектуальных игр

Новости Беларуси. Узнать больше о деятельности профсоюза и реальной помощи людям труда через конкурсы и викторины. В Гродно молодежи рассказали о самой массовой общественной организации страны. Областное объединение профсоюзов провело студенческий фестиваль интеллектуальных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбу за награды включились три вуза областного центра. Полсотни студентов – будущие врачи, экономисты, агрономы готовились целый месяц. Изучали историю движения, примеры решения трудовых споров. Судьи оценивали и знание общественно-политической ситуации. Трансляцию игры провели в социальных сетях.

Артем Нестерук, участник фестиваля:

Эта игра, я был на вузовском этапе. И скажу, что она очень сильно и громко освещает деятельность профсоюза. И группы поддержки, которые пришли, и зрители тоже узнают много нового, когда услышат ответы на, казалось бы, легкие вопросы.