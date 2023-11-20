Дзермант: никто не сможет заменить ОДКБ и Россию в плане обеспечения безопасности Армении

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Белорусская столица готовится принять саммит глав государств, входящих в ОДКБ. Это наш военно-политический блок, в который, кроме Беларуси и России, входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Лидеры этих стран соберутся в Минске, чтобы обсудить вопросы безопасности. Лидеры всех стран, кроме Армении. Премьер-министр Никол Пашинян не приедет. В последнее время армянская сторона игнорирует встречи по линии ОДКБ и другим нашим интеграционным объединениям, видимо, полагая, что Организация недостаточно помогла Армении в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, контроль над которым вернул себе Азербайджан силовыми методами. В Минске спокойно восприняли это решение, потому что это право любого суверенного государства, но телефонный разговор между Александром Лукашенко и Николом Пашиняном состоялся. Наш лидер предложил главе армянского правительства не торопиться, не принимать поспешных решений, серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.

Александр Лукашенко не раз демонстрировал удивительную прозорливость в, казалось бы, самых сложных и неразрешимых международных проблемах. Не раз он предлагал и оптимальное решение карабахского конфликта. Но история сложилась по-другому, и сейчас некоторые горячие головы в Армении обвиняют ОДКБ, Россию в том, что они якобы не помогли. Но они и не должны были этого делать, так как с точки зрения международного права Карабах был и оставался территорией Азербайджана, а не Армении. В этой ситуации нужно понимать одно – никто не сможет заменить Россию и ОДКБ в плане обеспечения безопасности Армении, и поэтому там стоит российская военная база. А Западу в Закавказье нужно в конечном итоге только одно – дестабилизация и хаос, поэтому и к Армении, и к другим государствам региона Запад будет относиться как к инструменту в противостоянии с Россией и Ираном. Но в любом случае, 23 ноября встреча лидеров стран ОДКБ в Минске состоится, и эта встреча не будет дежурной. И ОДКБ – вполне эффективная военно-политическая организация, в чем мы могли убедиться на примере помощи Казахстану в январе 2022 года.