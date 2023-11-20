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Дзермант: никто не сможет заменить ОДКБ и Россию в плане обеспечения безопасности Армении

20 ноября 2023 20:07
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: никто не сможет заменить ОДКБ и Россию в плане обеспечения безопасности Армении-1

Алексей Дзермант, политолог:
Белорусская столица готовится принять саммит глав государств, входящих в ОДКБ. Это наш военно-политический блок, в который, кроме Беларуси и России, входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Лидеры этих стран соберутся в Минске, чтобы обсудить вопросы безопасности. Лидеры всех стран, кроме Армении. Премьер-министр Никол Пашинян не приедет. В последнее время армянская сторона игнорирует встречи по линии ОДКБ и другим нашим интеграционным объединениям, видимо, полагая, что Организация недостаточно помогла Армении в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, контроль над которым вернул себе Азербайджан силовыми методами.

В Минске спокойно восприняли это решение, потому что это право любого суверенного государства, но телефонный разговор между Александром Лукашенко и Николом Пашиняном состоялся. Наш лидер предложил главе армянского правительства не торопиться, не принимать поспешных решений, серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.

Дзермант: никто не сможет заменить ОДКБ и Россию в плане обеспечения безопасности Армении-4

Александр Лукашенко не раз демонстрировал удивительную прозорливость в, казалось бы, самых сложных и неразрешимых международных проблемах. Не раз он предлагал и оптимальное решение карабахского конфликта. Но история сложилась по-другому, и сейчас некоторые горячие головы в Армении обвиняют ОДКБ, Россию в том, что они якобы не помогли. Но они и не должны были этого делать, так как с точки зрения международного права Карабах был и оставался территорией Азербайджана, а не Армении.

В этой ситуации нужно понимать одно – никто не сможет заменить Россию и ОДКБ в плане обеспечения безопасности Армении, и поэтому там стоит российская военная база. А Западу в Закавказье нужно в конечном итоге только одно – дестабилизация и хаос, поэтому и к Армении, и к другим государствам региона Запад будет относиться как к инструменту в противостоянии с Россией и Ираном.

Но в любом случае, 23 ноября встреча лидеров стран ОДКБ в Минске состоится, и эта встреча не будет дежурной. И ОДКБ – вполне эффективная военно-политическая организация, в чем мы могли убедиться на примере помощи Казахстану в январе 2022 года.

Дзермант: никто не сможет заменить ОДКБ и Россию в плане обеспечения безопасности Армении-7

Больше всего ожиданий связывается с приездом в Минск президента России Владимира Путина. Вполне вероятно, что самые ближайшие союзники, Беларусь и Россия, предложат те формы углубленно сотрудничества всем остальным участникам ОДКБ, которые уже отработаны и зарекомендовали себя в Союзном государстве.

Союзное государство – ядро нашей североевразийской интеграционной группировки. Чем быстрее все остальные государства нашего региона осознают необходимость присоединения к нему и более тесной формы интеграции, тем больше у них шансов сохранить государственность и территориальную целостность.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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