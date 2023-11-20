Бороться с гололёдом в Минске будут по-новому. Дорожные службы подготовили эксперимент

Новости Беларуси. Дорожные службы Минска заготовили для борьбы с гололедными явлениями свыше 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Складские запасы будут пополниться по мере необходимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На линейке готовности 700 единиц снегоуборочной техники. Утилизировать осадки планируют на восьми площадках. Кроме того, будет работать снегосплавный пункт, расположенный на улице Машиностроителей. Также определены новые места для переработки осадков на улицах Софьи Ковалевской и Карвата.

Максим Белоус, директор предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В этом году предусмотрена закупка около 30 единиц тракторной техники производства МТЗ. В весенне-летний период следующего года закупим еще около 30 единиц зимне-подметальной техники производства МАЗ, которую можно использовать круглый год.