«Минскэнерго» продолжает подготовку сетей к зиме

Новости Беларуси. Незаконное потребление электричества стоит дорого. С начала года выявили более 100 случаев самовольного использования ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие нарушения не остаются незамеченными. Существующие способы изменить показания счетчика легко определяются современной техникой. Поэтому небольшая экономия часто приводит к крупным потерям самих потребителей. «Минскэнерго» призывает оплачивать счета вовремя и информирует о подготовке сетей к осенне-зимнему периоду.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Обеспечен необходимый запас аварийных материалов, средств технических, техники. Дежурство персонала осуществляется круглосуточно, готовы к аварийно-восстановительным работам. Есть отработанные планы взаимодействия с органами власти, Министерством по чрезвычайным ситуациям, леспромхозами. В плане обеспечения надежности мы полностью готовы пройти зиму.

«Минскэнерго» продолжает активную подготовку к зиме. Выполнение всех мероприятий плана обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение в предстоящий период.

*На правах рекламы.