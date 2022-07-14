В Гродно продолжается суд по делу группы Автуховича, зачитаны 13 томов

Новости Беларуси. В Гродно продолжается суд над группой Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже зачитаны 13 томов материалов дела, всего их более 65. Сейчас оглашаются результаты ряда биологических, судебно-генетических и других экспертиз, которые доказывают причастность Автуховича к акту терроризма, совершенного 20 ноября 2020 года.

Согласно материалам уголовного дела, ночью он вместе с подельниками Павлом Савой и Артуром Попком в одном из жилых микрорайонов Гродно взорвали легковой автомобиль, который принадлежит сотруднику ОМОНа. Они использовали самодельное взрывное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте не менее 18,4 грамма. Из заключения экспертов следует, что биологический материал, найденный на кобуре пистолета Макарова и рюкзаке, масках и балаклаве, принадлежат главному фигуранту дела.