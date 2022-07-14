Дожди не мешают – как проходит уборочная кампания?

Новости Беларуси. Дождливая погода вносит коррективы для сельхозпредприятий центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для аграриев это возможность отрегулировать свою работу, перебросить технику, при необходимости ее подлатать.

Усилили рейдовые мероприятия и работники РОЧС. Выезжают на мехдворы, уделяют внимание вопросам пожарной безопасности, наличию средств пожаротушения и навыкам пользования ими. Также совместно с аграриями отрабатывают действия в случае загорания сельскохозяйственной техники.

Алексей Нестерович, начальник Пуховичского РОЧС:

Рейдовые мероприятия нашими работниками проводятся ежедневно. Это не только комбайны, но и зерносушильные комплексы, и зерносклады, и склады хранения грубых кормов. В рамках наших рейдовых мероприятий замечаний по готовности выявлено не было. В случае выявления нарушений взаимодействуем с руководителями сельхозорганизации, и, как правило, в кратчайшие сроки. Если имеются нарушения, есть замечания, они устраняются максимально быстро.

Дмитрий Ленковец, директор сельхозпредприятия «Голоцк»:

К уборке у нас подошло 500 гектаров озимого рапса и 2 400 гектаров зерновых культур. Из них 1 500 озимых и 900 яровых. Посевы все сохранились хорошо, все дело за погодой. Озимый рапс – неделя, не раньше, зерновые – дней 10 еще.