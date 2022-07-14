Гродненская таможня задержала контрабанду на 487 тысяч рублей

Новости Беларуси. Гродненские таможенники задержали контрабанду почти на полмиллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 90 тысяч предметов новой одежды и солнцезащитных очков пытались незаконно ввезти из Литвы под видом секонд-хенда.

Нелегальный груз задержали в пункте пропуска «Каменный лог». По сведениям, указанным в документах, в грузовике на территорию ЕАЭС ввозили одежду и обувь, бывшие в употреблении. При проведении таможенного контроля среди заявленного товара обнаружили новую одежду и солнцезащитные очки.