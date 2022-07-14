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Гродненская таможня задержала контрабанду на 487 тысяч рублей

14 июля 2022 09:40
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Новости Беларуси. Гродненские таможенники задержали контрабанду почти на полмиллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 90 тысяч предметов новой одежды и солнцезащитных очков пытались незаконно ввезти из Литвы под видом секонд-хенда.  

Гродненская таможня задержала контрабанду на 487 тысяч рублей-1

Нелегальный груз задержали в пункте пропуска «Каменный лог». По сведениям, указанным в документах, в грузовике на территорию ЕАЭС ввозили одежду и обувь, бывшие в употреблении. При проведении таможенного контроля среди заявленного товара обнаружили новую одежду и солнцезащитные очки.  

Гродненская таможня задержала контрабанду на 487 тысяч рублей-4

Сумма незадекларированных товаров составила почти 500 тысяч рублей. Таким образом перевозчик пытался «сэкономить» порядка 70 тысяч на таможенных платежах. Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 30 % от стоимости запрещенного груза.  

# Таможня Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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