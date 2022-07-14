Гродненская таможня задержала контрабанду на 487 тысяч рублей
Новости Беларуси. Гродненские таможенники задержали контрабанду почти на полмиллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 90 тысяч предметов новой одежды и солнцезащитных очков пытались незаконно ввезти из Литвы под видом секонд-хенда.
Нелегальный груз задержали в пункте пропуска «Каменный лог». По сведениям, указанным в документах, в грузовике на территорию ЕАЭС ввозили одежду и обувь, бывшие в употреблении. При проведении таможенного контроля среди заявленного товара обнаружили новую одежду и солнцезащитные очки.
Сумма незадекларированных товаров составила почти 500 тысяч рублей. Таким образом перевозчик пытался «сэкономить» порядка 70 тысяч на таможенных платежах. Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 30 % от стоимости запрещенного груза.