И на самолётах тоже. Белорусам теперь не надо будет ПЦР для въезда в Россию

Новости России. Россия отменила ПЦР-тестирование на COVID-19 для белорусов по прибытии в страну, в том числе авиационным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Нововведение начало применяться уже с 14 июля. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, требование об обязательном наличии теста для белорусов при пересечении границы по земле Россия отменила еще 18 марта. Таким образом, теперь белорусы без предоставления коронавирусных документов могут въехать в соседнюю страну любым способом: наземным, морским или воздушным.