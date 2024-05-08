В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста

Новости Беларуси. Центр поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, кризисная комната для иностранных граждан и пункт проката средств реабилитации. Все это теперь под одной крышей. В Гродно открылся Гуманитарный центр областной организации Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря новому объекту помощь социально уязвимым категориям граждан станет еще доступнее. Подробнее о сервисах многопрофильного центра расскажет Алена Жиборт.

На открытии Гуманитарного центра Красного Креста в Гродно все внимание детям-инвалидам. Ранее этих ребят встречали по другому адресу. А это совершенно иные условия и возможности. Ребята с нетерпением ждали переезда.

Лариса Сабитова, мама посетителя Гуманитарного центра Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:

Делали все для себя, для наших детей, потому что дети здесь занимаются, проходят уроки рисования, лепка, играем в бочче, есть такая игра паралимпийская, мы создали команду.

Новый гуманитарный центр многопрофильный. Здесь будут оказывать помощь всем социально уязвимым категориям людей: инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным, тем, кто остался без дома или недавно освободился из тюрьмы, а также беженцам.