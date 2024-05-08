В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста
Новости Беларуси. Центр поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, кризисная комната для иностранных граждан и пункт проката средств реабилитации. Все это теперь под одной крышей. В Гродно открылся Гуманитарный центр областной организации Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря новому объекту помощь социально уязвимым категориям граждан станет еще доступнее.
Подробнее о сервисах многопрофильного центра расскажет Алена Жиборт.
На открытии Гуманитарного центра Красного Креста в Гродно все внимание детям-инвалидам. Ранее этих ребят встречали по другому адресу. А это совершенно иные условия и возможности. Ребята с нетерпением ждали переезда.
Лариса Сабитова, мама посетителя Гуманитарного центра Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:
Делали все для себя, для наших детей, потому что дети здесь занимаются, проходят уроки рисования, лепка, играем в бочче, есть такая игра паралимпийская, мы создали команду.
Новый гуманитарный центр многопрофильный. Здесь будут оказывать помощь всем социально уязвимым категориям людей: инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным, тем, кто остался без дома или недавно освободился из тюрьмы, а также беженцам.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Вроде бы и небольшая площадь сама по себе, но достаточно полезная, нет ни метра пустой площади. Здесь создана полностью автономная безбарьерная среда. Комнаты отдыха могут предоставляться деткам, если они захотят отдохнуть, поспать днем. То есть это центр, который постоянно, нон-стоп будет работать.
Подробности смотрите в видео.