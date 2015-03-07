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В Гродно открыли необычную выставку-ярмарку фиалок и орхидей

07 марта 2015 10:57
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Новости Беларуси. В Беларуси готовятся отметить самый любимый весенний праздник. Что подарить на 8 Марта женщинам, каждый определяет сам. А вот  гродненские флористы уверены, что лучший презент — живые цветы в вазонах. Чтобы доказать это, в областном центре организовали выставку-ярмарку фиалок и орхидей, причем гости могли не только полюбоваться редкими видами растений, но и получить консультацию по их разведению.

Тамара Диглис, цветовод:
Живой цветок — это просто великолепный подарок. И не стоит бояться, что за ним нужно ухаживать, что это очень хлопотно. Живые цветы дома — это такая добрая аура, хорошая атмосфера. 

За необычными подарками гродненцы приходят на выставку целыми семьями. Если родители были заняты выбором комнатных растений, то дети устроили целое представление посвящённое цветам: рассказывали стихи, пели и танцевали, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Антон Касперко:
В этом году решил удивить жену. Всё время дарятся цветы срезанные, которые долго не стоят. А в этом году, думаю, подарю такие, тем более жена любит цветы живые. Выбрал орхидею.

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Тамара Диглис

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