В Гродно открыли необычную выставку-ярмарку фиалок и орхидей

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся отметить самый любимый весенний праздник. Что подарить на 8 Марта женщинам, каждый определяет сам. А вот гродненские флористы уверены, что лучший презент — живые цветы в вазонах. Чтобы доказать это, в областном центре организовали выставку-ярмарку фиалок и орхидей, причем гости могли не только полюбоваться редкими видами растений, но и получить консультацию по их разведению.

Тамара Диглис, цветовод:

Живой цветок — это просто великолепный подарок. И не стоит бояться, что за ним нужно ухаживать, что это очень хлопотно. Живые цветы дома — это такая добрая аура, хорошая атмосфера.

За необычными подарками гродненцы приходят на выставку целыми семьями. Если родители были заняты выбором комнатных растений, то дети устроили целое представление посвящённое цветам: рассказывали стихи, пели и танцевали, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Антон Касперко:

В этом году решил удивить жену. Всё время дарятся цветы срезанные, которые долго не стоят. А в этом году, думаю, подарю такие, тем более жена любит цветы живые. Выбрал орхидею.