Новости Беларуси. На прямой линии 7 марта представители областной и региональной власти Беларуси ответили на вопросы белорусов. По телефону для жителей были доступны чиновники из министерств, городских, областных и районных исполнительных комитетов.

В Дзержинске насущных тем оказалось немного. Первый звонок поступил от жителей, за которыми вовремя не приехал автобус. Звонили прямо с остановки. Дело оказалось за малым. В диспетчерской службе автовокзала людей предупредить об изменении маршрута не успели. Вопрос с затерявшимся автобусом решили нехитрым путём. Нескольких телефонных звонков и в расписание были внесены все необходимые поправки. Такая реакции на поступающие проблемы для руководства района — постоянная практика.

Александр Саракач, председатель районного Совета депутатов Дзержинского райисполкома:

Недоработка руководства автобазы нашей. Своевременно надо было уведомить людей, повесить те же объявления, дать информацию через районную газету. Думаю, этот вопрос снялся бы.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

Граждане могут обратиться в любое время с любым вопросом, на который мы в обязательном порядке брали на контроль и доводили его до логического завершения, если обращение было обоснованным.

Практика проведения субботних прямых телефонных линий в Беларуси ведётся с середины января. К чиновникам уже успели дозвониться тысячи людей. По результатам обращений решены сотни проблемных вопросов. Такое общение наиболее оперативный способ выстраивания диалога местных властей и граждан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.