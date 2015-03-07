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На прямой линии 7 марта представители областной и региональной власти Беларуси ответили на вопросы белорусов

07 марта 2015 10:26
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Новости Беларуси. На прямой линии 7 марта  представители областной и региональной власти Беларуси ответили на вопросы белорусов. По телефону для жителей  были доступны чиновники из министерств, городских,  областных и районных исполнительных комитетов.

В Дзержинске насущных тем оказалось немного. Первый звонок поступил от жителей, за которыми вовремя не приехал автобус. Звонили прямо с остановки. Дело оказалось за малым. В диспетчерской службе автовокзала людей предупредить об изменении маршрута не успели. Вопрос с затерявшимся автобусом решили нехитрым путём. Нескольких телефонных звонков и в расписание были внесены все необходимые поправки. Такая реакции на поступающие проблемы для руководства района — постоянная практика. 

Александр Саракач, председатель районного Совета депутатов Дзержинского райисполкома:
Недоработка руководства автобазы нашей. Своевременно надо было уведомить людей, повесить те же объявления, дать информацию через районную газету. Думаю, этот вопрос снялся бы.  

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Граждане могут обратиться в любое время с любым вопросом, на который мы в обязательном порядке брали на контроль и доводили его до логического завершения, если обращение было обоснованным.  

Практика  проведения субботних прямых телефонных линий  в Беларуси ведётся с середины января. К чиновникам уже успели дозвониться тысячи людей. По результатам обращений решены сотни проблемных вопросов. Такое общение  наиболее оперативный способ выстраивания диалога местных властей и граждан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Прием граждан # Николай Артюшкевич

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