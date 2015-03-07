Василий Раинчик 7 марта празднует свое 65-летие

Новости Беларуси. 65-летие 7 марта празднует Василий Раинчик. С юбилеем народного артиста Беларуси поздравил глава государства Александр Лукашенко. Создатель легендарного ансамбля «Верасы» за 40 лет творческой карьеры снискал славу далеко за пределами Беларуси. Эстрадное искусство не единственная сфера музыкальных пристрастий маэстро. Результатом композиторского таланта стали десятки масштабных произведений.

Многое делает Василий Раинчик для поиска и становления юных эстрадных исполнителей. Возрожденный им ансамбль «Верасы» сегодня — настоящая школа для музыкантов и вокалистов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.