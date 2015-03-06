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Минск: руководство Советского района для заслуженных работниц разных профессий 6 марта устроили приём в одном из кинотеатров

06 марта 2015 18:35
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Новости Беларуси. К международному женскому дню руководство Советского района порадовало представительниц прекрасного пола киноподарком. Для заслуженных работниц самых разных профессий 6 марта устроили приём в одном из кинотеатров. Женщины получили почётные грамоты, цветы, поздравления и возможность выбрать для просмотра любимую киноленту.

Свой подарок минчанкам приготовил и духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома. Весеннее попурри из отечественных и зарубежных хитов целый час радовало посетительниц одного из торговых центров. Музыканты в погонах лично поздравили каждую гостью импровизированного концерта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # 8 Марта # Фотофакт # Александр Позняк

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