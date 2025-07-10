В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс

Нужное людям. В Гродно появился многофункциональный спортивный комплекс. Новый объект торжественно открыли на территории одного из санаториев после масштабной реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс возведен в рекордно короткие сроки, но с максимальным вниманием к каждой детали. Просторный зал, современное оборудование и продуманная инфраструктура позволяют заниматься самыми разными видами спорта: как командными, так и индивидуальными.

Павел Лисовский, директор унитарного предприятия «АзотСервис»:

Комплекс представляет собой зал для игры в волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол. Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Это приятное дополнение очень хорошее к отдыху в санатории. Ангар, который простаивал, реконструирован в спортивный зал, то есть неликвид превращен в ликвид и теперь будет активно использоваться.