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В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс

10 июля 2025 06:00
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Нужное людям. В Гродно появился многофункциональный спортивный комплекс. Новый объект торжественно открыли на территории одного из санаториев после масштабной реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс-2

Комплекс возведен в рекордно короткие сроки, но с максимальным вниманием к каждой детали. Просторный зал, современное оборудование и продуманная инфраструктура позволяют заниматься самыми разными видами спорта: как командными, так и индивидуальными.

В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс-4

Павел Лисовский, директор унитарного предприятия «АзотСервис»:
Комплекс представляет собой зал для игры в волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Это приятное дополнение очень хорошее к отдыху в санатории. Ангар, который простаивал, реконструирован в спортивный зал, то есть неликвид превращен в ликвид и теперь будет активно использоваться.

В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс-6

Активно проводить время в новом спортивном комплексе смогут все желающие. Прежде всего, отдыхающие в санатории, а также работники предприятия, которому принадлежит здравница. Кроме этого, помещения будут предоставляться для тренировок профессиональным спортсменам. Новый объект стал подарком жителям города ко Дню Независимости Беларуси.

# Юрий Караев # Строительство # Государственная политика в области спорта

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