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Директор сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро» Смолевичского района Нина Железнова стала «Женщиной года-2013»

23 апреля 2014 15:01
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Новости Беларуси. «За вклад в возрождение села». «Женщиной года-2013» стала директор сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро» Смолевичского района Нина Железнова. 35 лет она работает на хлебной ниве. В ее трудовой книжке значатся Несвижский, Червенский, Любанский и Смолевичский районы.

Вот уже как 5 лет Нина Викентьевна успешно возглавляет сельхозпредприятие «Озерицкий- Агро». Под ее руководством ежегодно аграрии получают высокие результаты в растениеводстве и животноводстве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В прошлом году здесь возвели современное картофелехранилище и молочно -товарный комплекс на тысячу голов. В ближайшие 2 года все фермы в хозяйстве планируют модернизировать . А еще в планах - строительство новой тепличного хозяйства.

# общество # Женщины Беларуси

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