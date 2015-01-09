9 января в Могилеве открылся очередной детский дом семейного типа

Новости Беларуси. Детский дом семейного типа открылся 9 января в Могилеве. В уютном и просторном коттедже поселились семеро ребятишек и их родители-воспитатели. У супругов Кахановских кроме приемных трое родных детей. Кстати, дом для этой большой семьи строили, можно сказать, всем миром.

Игрушки, планшеты, карандаши и фломастеры. 9-летняя Диана вместе со своими уже братьями и сестрами разбирает подарки. Но сегодня самый приятный сюрприз для всей семьи – ключи от нового дома.

Виктор Свиридов:

У меня комната, я здесь один буду жить. Дом клевый.

Александр и Валентина Канаховские, у которых трое собственных детей, за последние 11 лет приняли к себе еще семерых. Этот большой уютный дом в Могилеве построили специально для них. Пока мальчишки с папой присматривают полки под инструменты, мама учит девочек быть хозяйками.

Валентина Канаховская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Девчонок я стараюсь приучить к женственности, чтобы они могли в доме убраться, знали как, и кушать приготовить, посуду помыть, где-то подмести, подшить. А мальчишек – привить к труду, приучить этому, чтобы они могли и забор прибить, и кран починить.

Родные дети Канаховских уже выросли и как птенцы разлетелись из родительского гнезда. Но родителей навещают регулярно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Канаховский:

За родителей гордость и радость. Семья – это хорошо, а большая семья – в два раза лучше.

Александр Канаховский, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Я хочу, чтобы они закончили вузы, получили хорошее образование и создали свои такие же большие семьи, как наша.

В Беларуси развитию детских домой семейного типа уделено особое внимание – постепенно приюты и интернаты должны уйти в историю.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Более 80% детей у нас живут в домах семейного типа и в опекунских семьях. Это очень хорошие показатели. Эти дети получают не только воспитание и уход, но и родительскую ласку, материнское тепло. Учатся адаптироваться в современном бушующем мире. Навыки, которые они получат в своем детстве, они потом будут переносить позитивно в свои семьи.

В этих уютных комнатах пока свободны еще три кровати, ведь дом рассчитан на 10 ребятишек. Валентина и Александр надеются, что пустовать им долго не придется.