Гимназию и детский сад 10 января открыли в Островце

Новости Беларуси. Гимназию и детский сад 10 января открыли в городе атомщиков Островце. Здесь это первые крупные социальные объекты. Возвели их в новом жилом микрорайоне, который построили специально для работников АЭС. Объекты размещены по соседству и представляют собой крупный образовательный, социальный и физкультурно-оздоровительный комплекс. В детском саду, который рассчитан на 190 мест, есть современный компьютерный класс, музыкальный, гимнастический, тренажёрный залы и даже бассейн. Рядом — стадион с беговыми дорожками и прыжковыми ямами, волейбольные, баскетбольные, гимнастические, хоккейная и мини-футбольная площадка.

Елена Севостьян, директор гимназии №1 г.Островец:

Здание запроектировано трехэтажным, причем запроектировано оно очень удачно с точки зрения, что первые, вторые, третьи и четвертые классы размещаются отдельно, что делает их помещения непроходными для других возрастных групп. Это удобно в плане организации учебных занятий, отдыха.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Каждый год здесь растет и численность населения. Учитывая, что здесь реализуется серьезный инвестиционный проект — строится Белорусская атомная станция, поэтому отрадно, что уделяется внимание не только созданию будущего производства, но и параллельно создается социальная сфера.

Образовательные учреждения не последние социальные объекты в микрорайоне атомщиков. В перспективе его заселят около 4 тысяч специалистов с семьями, поэтому сейчас здесь возводятся магазины, почта, объекты бытового обслуживания населения. В 2015 году в Островце начнут возводить и новую районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.