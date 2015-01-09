Непогода в Беларуси 9 января: многочисленные ДТП, прорыв теплотрассы и отключение электричества

Новости Беларуси. 9 января в Беларуси ненастно и ветрено. Метель началась ночью на юго-западе страны, затронула все регионы: от Брестской до Могилевской области. В результате непогоды в Минской области без электричества остались 44 населенных пункта и 5 ферм. Восстановительные работы там уже завершены. Сообщения синоптиков не дают расслабиться – объявлено штормовое предупреждение.

У этих кадров уже сотни просмотров: снегопад, плохая видимость. Погода 9 января стала причиной далеко не одного ДТП. Так, на пересечении улиц Мазурова и Панченко водитель не справился с управлением, общественный транспорт попросту занесло на заснеженной дороге. Автобус врезался в столб. К счастью, обошлось без жертв.

А это видео регистратора сделано на трассе Минск – Молодечно. Очевидцы ДТП утверждают: трасса была скользкой и вовремя не расчищена.

С такой снежной проблемой 9 января столкнулись многие. Скорость транспортного потока заметно снизилась. Из-за пробок многие опоздали на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

Дороги очень скользкие, потому что снега очень много, убрать, как я понимаю, не смогли.

Проблем никаких не составляет для опытно водителя. Но есть определенные помехи, что поток движется медленно, надо тормозить заранее.

Вот и Дмитрий Болзан чуть не попал в оперативную сводку. Водителя с трехмесячным стажем занесло на дороге. А сам юноша сетует: не опыт его как автолюбителя, а плохая дорога стали причиной ремонта «ласточки» цвета снега.

Дмитрий Болзан, водитель:

Всем, кто мало водит, лучше вообще за руль сегодня не садиться.

Снегопад в Беларуси начался ночью на юго-западе страны и затронул все регионы: от Брестской до Могилевской областей. К обработке улично-дорожной сети приступили незамедлительно все предприятия.

800 дворников и более 350 единиц спецтехники вышли бороться с капризами природы только в столице. В Горремавтодоре заметили: к такой ситуации были готовы. Работы же по уборке снега будут вестись круглосуточно.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по содержанию объектов городского благоустройства ГПО «Горремавтодор» Минска:

Переметены проспекты Победителей, Независимости и ряд других улиц, сформированы валы, сейчас преступим к погрузке и вывозке снега.

А в Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать на дорогах скоростной режим, увеличить дистанцию и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Оранжевый» уровень опасности буквально дал красный свет одному из автомобилей. Утром 9 января по улице Берута произошел прорыв теплотрассы. В образовавшийся подмыв грунта и провалилась легковушка. К моменту приезда съемочной группы СТВ автомобиль уже извлекли из достаточно глубокой ямы. К счастью, обошлось без жертв – в автомобиле никого не было.

Кроме того, в непогоду без отопления остались 6 жилых домов и детская поликлиника. Также местные жители сообщают о перебоях с электричеством.

А специалисты «Минских тепловых сетей» пообещали устранить последствия аварии уже к 22.00.

Раиса Мучинская, жительница дома по улице Берута (Минск):

Смотрю: уже фары опустились вниз, а уже потом, в восемь, девчонка и парень вышли. И я тогда уже поняла, что это провалилось.

Проблемы с электричеством также в результате непогоды испытывают 44 населенных пункта и 5 ферм в Минской области. Правда, восстановительные работы там уже завершены.

Валерий Вайтехович, начальник Центра пропаганды и обучения Минского городского областного управления МЧС:

Все службы поставлены в ружье, все 100% находятся на своих местах, оперативно реагируют.

Снегопады пришли в Беларусь с циклоном из Западной Европы. И, по словам синоптиков, продлятся весь уикенд. Ожидается неустойчивая ветреная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега.

Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В субботу 10 января температуры воздуха в пределах ночью минус 5 – плюс 1. А днем – от 2 мороза по востоку республики до 6 градусов тепла по западу страны. В воскресенье температура воздуха в течение суток будет составлять от минус трех до плюс трех градусов.