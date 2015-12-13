Последний вечер Советского Союза: откровения Вячеслава Кебича, участника Беловежских соглашений

Новости Беларуси. О том, как сложилась судьба бывших советских республик. На неделе исполнилось 24 года крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. 8 декабря 1991-го в Беловежской пуще был подписан приговор самой большой стране планеты. Мы встретились с участником тех самых событий в Вискулях — Вячеславом Кебичем, который в первые годы независимости занимал должность премьер-министра Республики Беларусь.

А Вам было страшно в какой-то момент времени Вашей политической и потом экономической карьеры?

Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994 гг.):

Если Вы говорите, допустим, о начале развала Советского Союза, о Вискулевских соглашениях, я хочу сказать, что мне не было страшно. Не было страшно только потому, что я не видел выхода другого, кроме как развод по-доброму. Видимо, я тогда еще до конца не понял, мне казалось, что все будет после Вискулей так, как и было во время Советского Союза, что каждая республика, в том числе прежде всего Беларусь, Украина и Россия, будут четко выполнять, как и в Советском Союзе, те обязательства, которые они берут на себя. И никак не мог понять, что завтра, когда мы разъедимся, что каждый пойдет думать только о себе. И вот тогда наступило время прозрения, тогда начал сам себе думать: а что я совершил?

А могли что-то сделать тогда?

Вячеслав Кебич:

Да. Если бы я озвучил то, что творилось тогда в Беловежской пуще, прежде всего, Назарбаеву, то я более чем уверен, он помешал бы. После того, когда я уже по-настоящему подумал, что произошло, я первое свое выступление произвел в военно-десантной витебской дивизии. Выступая перед офицерами, я сказал: вообще, дорогие товарищи, я должен был быть, как и вся эта тройка, которая сидит в Вискулях, на Матросской тишине. И я бы абсолютно не обиделся, если бы я сидел там.

Вячеслав Францевич, Вам по должности полагалось бояться, беспокоиться, переживать за будущее страны.

Вячеслав Кебич:

Только так. Тем более что было мощная сила в лице Белорусского народного фронта. Это тоже надо помнить и не забывать. Ведь самая большая опасность именно от этой категории людей. И когда появились среди них уже разговоры о том, что надо создавать армию, вооружаться, вот это уже было очень опасно. Здесь уже состоялась действительно опасность. Как запрещали Коммунистическую партию? Ведь на 90% депутаты состояли из коммунистов, где сидели в том числе и секретари, вторые секретари обкомов партий, секретари по идеологии. И с каким упоением они голосовали за то, чтобы запретить свое собственное существование в партии. Это ж тоже трудно понять. В каком это состоянии находился человек, что сам голосовал за ликвидацию самого себя. Но это было.

Как в не которых книгах написано: Вам предлагали поделить золото партии. Это правда?

Вячеслав Кебич:

Это уже там, в России. Это не у нас. У нас золота партии не было.

Но предлагали? Это правда?

Вячеслав Кебич:

Да. Правда. Я об этом и писал. Эта тема незакрытая. У меня есть очень интересный один документ, где дается (сегодня уже знают), сколько было вывезено не только золота, алмазов, имущества. 21 подводная лодка увезла богатства. И все они сегодня имеют адреса, где находится это золото, эти алмазы, эти деньги.

Вячеслав Францевич, с такой катастрофы начиналась наша суверенная история. В какой момент времени поняли, что эта страна состоится?

Вячеслав Кебич:

Мы никогда не купались в хороших деньгах, в нефти, золоте. Все, что мы создавали, мы создавали своим трудом. Поэтому я очень верил в белорусский народ. Никто нам с Запада не поможет. И появились хорошие, нормальные силы, которые заняли нишу, нормально начали заботиться о своем народе, которые создали новое государство.

На первых президентских выборах народ предпочел Вашего политического конкурента во втором туре — Александра Лукашенко.

Вячеслав Кебич:

Давайте будем так говорить, мы ведь с Лукашенко работали на одном политическом поле. Был правильно избран путь, что мы будем сильны только в единстве с Россией. И это был самый правильный путь, который был избран новым президентом. Если бы у нас не было этого намерения союзнического, если бы не было добрых отношений одного к другому, то это было бы только минусом нам в нашем сегодняшнем самостоятельном, простите меня, я уже теперь говорю так, развитии.

Вы по долгу нынешней службы встречаетесь и с зарубежными коллегами. Что о Беларуси говорят сейчас уже?

Вячеслав Кебич:

Первое, что Беларусь действительно добилась, в данном случае президент добился очень многого, чтобы вывести государство на тот уровень, на котором должны говорить как о государстве. Второе, что как бы там ни было, как бы тяжело на не было, какие бы кризисы на не содрогали, я это сам очень хорошо знаю, что бы мы сегодня не говорили, но Беларусь из всех республик бывшего Советского Союза живет лучше. Это говорят и лидеры других государств, в том числе и общественно-политические деятели.

Я столкнулся в 1990-е годы, будучи впервые в Европе, у меня спросили: «Откуда ты?». «Я из Беларуси». А мне встречный вопрос задают: «А где это?». Я говорю: «Между Польшей и Россией», мне задают встречный вопрос: «А там что-то есть?».

Вячеслав Кебич:

Все сегодня знают. Особенно, на мой взгляд, очень крупный прорыв произошел, когда Республика Беларусь, благодаря усилиям нашего президента, стала ареной для переговоров по решению проблем Украины. Вот тут уже заговорили как о морфном государстве, не только как о государстве, где экономика есть своя и прочее, но и как о государстве, имеющем политический вес.

До известных событий в Украине Вам было очевидно, что вот этим все закончится?

Вячеслав Кебич:

Да. Если Вы опять вернетесь к моей первой книге, ничего еще подобного не было в Украине, а я уже написал, что в Украине грядут те самые события, которые и произошли.

Это Вы как шахматную партию просчитали?

Вячеслав Кебич:

Здесь не надо было особенно просчитывать. Ведь была упущена всякая работа с населением. Воспитывались как раз вражеские силы на Украине, восхвалялось уже все то, что было во времена Великой Отечественной войны.

Если так проанализировать 24-летнюю историю всех этих 15 осколков большой страны, практически в большинстве новых государств пролилась человеческая кровь.

Вячеслав Кебич:

Кроме нашего государства.

Кроме Беларуси.

Вячеслав Кебич:

Да. Помощник президента Горбачева мне сказал: «Дорогой мой Вячеслав, ты не представляешь, что нас ждет, сколько крови от этих славословий прольется в бывшем Советском Союзе». И пошло уже тогда. Даже Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. И вот я горжусь сегодня тем, что ни капли крови не пролилось в Республике Беларусь. Это говорит о мудрости руководства и о мудрости самого народа.

Второй — Европейский союз. Будущее Европейского союза печальное — оно развалится. Он создавался с трудом, но сегодня действия, прежде всего Германии, привели к тому, что вот эти толпы молодых людей, которые рвутся сегодня в Европу, — это гибель Европейского союза. Вы ж посмотрите, когда мы смотрим по телевидению, в основном идут молодые люди. Это те люди, которые рано или поздно возьмут в руки оружие. При том эти люди с воюющих стран. Они уже держали это оружие. А есть очень жестокое железное правило: если один раз человек взял в руки оружие, у него будут все время руки тянуться к этому стволу автомата.

Это как наркотик?

Вячеслав Кебич:

Так точно. И мы это уже видим сегодня — то, что происходит во Франции. И это будет не только во Франции, это будет и в других государствах Европы. И, конечно же, помогает развалить Европейский союз Соединенные Штаты Америки. Я говорю так, как я думаю. А сказать то, что думает человек, это не каждому дано, решиться на такое.

Вячеслав Францевич, мы начали беседу с того, что я Вас спросил, чего же Вы боитесь, но я пришел к выводу — Вы ничего не боитесь. Вы бесстрашный человек.

Вячеслав Кебич:

Ничего не боюсь.

Я Вас благодарю. Спасибо большое.