В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников

Новости Беларуси. На базе 927-го центра подготовки в Березе прошел показ возможностей отечественных беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли сразу несколько белорусских предприятий, представляющих как разведывательные, так и аппараты ударного типа. Заявленные характеристики беспилотников военные оценивали на практике. Особое внимание уделили особенностям применения летательных аппаратов в условиях радиоэлектронных помех.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

Вооруженные Силы крайне заинтересованы в продукции отечественных предприятий, которые представляют беспилотные авиационные комплексы. Поэтому мы в рамках данного эксперимента проводим проверку на практике указанных беспилотных авиационных комплексов. Определяем дальность, продолжительность полетов, тактический радиус, возможность ведения воздушной разведки, использования целевых нагрузок и другие характеристики.