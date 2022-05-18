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В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников

18 мая 2022 07:02
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Новости Беларуси. На базе 927-го центра подготовки в Березе прошел показ возможностей отечественных беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников-1

Участие приняли сразу несколько белорусских предприятий, представляющих как разведывательные, так и аппараты ударного типа. Заявленные характеристики беспилотников военные оценивали на практике. Особое внимание уделили особенностям применения летательных аппаратов в условиях радиоэлектронных помех.

В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников-4

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:
Вооруженные Силы крайне заинтересованы в продукции отечественных предприятий, которые представляют беспилотные авиационные комплексы. Поэтому мы в рамках данного эксперимента проводим проверку на практике указанных беспилотных авиационных комплексов. Определяем дальность, продолжительность полетов, тактический радиус, возможность ведения воздушной разведки, использования целевых нагрузок и другие характеристики.

В Берёзе прошёл показ возможностей отечественных беспилотников-7

По результатам выполнения полетных заданий специалисты военного ведомства примут решение о целесообразности приобретения тех или иных беспилотников.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Михаил Брянский # Фотофакт

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