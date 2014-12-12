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Минск: в Малиновке с 13 декабря меняется маршрут общественного транспорта

12 декабря 2014 19:17
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Новости Беларуси. Юго-западную часть Минска ждут транспортные перемены. С 13 декабря общественный транспорт будет курсировать по новой схеме. Так, изменится трасса троллейбусного маршрута №25 и автобусных №6 и №28. Для последнего организуют и новый остановочный пункт «Парк Павлова».

Автобус №97 будет курсировать только в часы-«пик», а автобусный маршрут №35С и вовсе закроют. Автобус №47 перейдёт на скоростной режим работы, а №96 теперь будет курсировать через микрорайон Брилевичи. За изменениями следите на сайте «Минсктранса», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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