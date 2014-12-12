В Гомеле и Черикове прошли областные заседания организации РОО «Белая Русь»

Новости Беларуси. Крупнейшая общественная организация подводит итоги года и планирует год следующий – политически важный и для Беларуси, и для «Белой Руси». В Гомеле и Черикове прошли областные заседания объединения. Одной из главных тем разговора в Могилевской области стал вопрос о социальной роли организации. Говорили о том, что общественные приемные в районах необходимо не только продолжать, но и активизировать.

На Гомельщине зашла речь о предстоящей в Беларуси избирательной кампании. Ставка делается не только на процессуальные моменты. В ходе политической кампании максимум внимания члены общественной организации планируют уделить реальным проблемам конкретных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Терещенко, председатель Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:

Мы активно будем задействовать наши общественные приемные. На сегодняшний день это наше главное звено и то, чем мы, наверное, отличаемся от всех любых других общественных организаций. Мы должны быть заметны, ярки, мы должны сделать все для того, чтобы эти выборы состоялись, и наша страна пошла по тому пути, который для себя избрала.

Первым же шагом в рамках избирательной кампании после ее официального старта станет сбор подписей в поддержку одного из кандидатов. В прошлый раз «Белая Русь» необходимый минимум в 100 тысяч подписей за своего кандидата собрала всего за три дня — это абсолютный рекорд для Беларуси.