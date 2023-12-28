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В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы

28 декабря 2023 13:50
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В Гродно Новый год уже в буквальном смысле стучит в окно. Деды Морозы поднялись к юным пациентам детской больницы по автолестнице, чтобы вручить подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы-1

С новым годом! Здоровья вам! Спасибо! Счастья! Ура!

Креативная идея принадлежит гродненским энергетикам. Юные пациенты от такого необычного поздравления пришли в восторг – вот уж точно, воспоминания на всю жизнь. Раз уж так случилось, что новогодние дни ребята вынуждены провести в больнице, сказка сама пришла к ним в палаты. Около 80 сладких подарков, книжки, раскраски и карандаши – подарки помогут скрасить малышам пребывание в стенах стационара.

В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы-4

Маргарита Кануникова, жительница Гродно:
Я хочу, чтобы улыбались люди все на всей земле!

В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы-7

Алена Якута, жительница Гродно:
Детям нравится, главное – ощущение праздника. Взрослым уже все, а детей надо радовать, если они находятся в больницах. Впереди Новый год, праздники, дети не дома, не в кругу семьи. Поэтому всех с наступающим!

В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы-10

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Стараемся создать праздничное настроение для детей, независимо от того, где они находятся данный момент, в эти новогодние и рождественские праздники.

В Гродно энергетики в костюмах Деда Мороза поднялись по автолестнице к пациентам детской больницы-13

Запоминающееся поздравление устроили в рамках республиканского благотворительного марафона «Наши дети». Традицию обещают продолжить.

# Новый год # общество

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