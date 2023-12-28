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Более 370 тысяч рублей на поддержку талантливой молодёжи направлено из спецфонда Президента

28 декабря 2023 13:47
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о направлении из спецфонда Президента более 370 тысяч рублей на поддержку талантливой молодежи. Средства пойдут на выплату поощрений и предоставление гранта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 370 тысяч рублей на поддержку талантливой молодёжи направлено из спецфонда Президента-1

В частности, 35 спецпремий и пять гранд-премий девяти творческим коллективам и 31 представителю талантливой молодежи. Среди них – победители конкурсов и фестивалей. Грант выделен государственному учреждению «Минскконцерт» на организацию и проведение детско-юношеского культурно-просветительского проекта. Будущее страны в руках молодых и талантливых белорусов. Эти слова не раз звучали из уст главы государства. Только вчера, 27 декабря, на Новогоднем балу во Дворце Независимости. Президент всегда поддерживает молодых людей, которые упорно трудятся на результат, будь то наука, спорт, культура или другое направление. А в стране создаются комфортные условия для обучения, развития и становления подрастающего поколения.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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