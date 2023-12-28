Как правильно выбирать натуральную ель? Рассказываем, на какие нюансы нужно обращать внимание

В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зеленый, деревянный дракон сменяет Черного водяного кролика. Встречать праздник нужно вместе с самой нарядной лесной принцессой.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

До Нового года осталось совсем немного времени, и хотя у многих людей уже давно служат новогодними украшениями квартир искусственные ели, по-прежнему ежегодно устанавливаются живые хвойные растения. И здесь самое главное помнить, что отправляться за ними в лес нельзя. Их можно приобрести на специальных елочных базарах, которые работают в преддверии Нового года, в магазинах, на ярмарках.

По 31 декабря включительно елочные базары ждут в гости. В этом году в столице появилась новое местечко с новогодними красавицами. Торговая точка расположилась на площади Парижской Коммуны. Елки в кадках – главный мейнстрим этого сезона.