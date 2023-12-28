«Есть много возможностей погрузиться в сказку». Какие выставки открыли в Минске к Новому году?

Настоящую зимнюю сказку нам дарит Дворец искусств, который удивляет минчан уникальным пространством. Дом Рождества – это 2 000 квадратных метров, где выстроен целый город с рождественскими улицами. Здесь можно пообщаться с Дедом Морозом, обменяться подарками и посетить огромное количество интерактивных зон. Каждый уголок здесь пропитан волшебной атмосферой Нового года.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Взрослому человеку будет интересно посмотреть эту выставку как творческую, праздничную инсталляцию. В этой инсталляции участвуют елочные шарики, мы даже создали здесь зеркальную комнату, в которой человек видит свое отражение во многомерном пространстве. Для маленьких есть много возможностей погрузиться в сказку.