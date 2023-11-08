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Каток на Немиге планируют открыть на следующей неделе

08 ноября 2023 11:04
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Новости Беларуси. Мобильный каток у Дворца спорта в Минске планируют открыть уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каток на Немиге планируют открыть на следующей неделе-1

Старт сезона запланирован на 17 ноября, однако все будет зависеть от погодных условий. Лед требует температуры воздуха, близкой к нулю. В 2023 году мобильному катку на Немиге исполняется 15 лет. С поздней осени до весны его посещают приблизительно 70 тысяч человек. Площадка традиционно работает с утра до позднего вечера и без выходных.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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