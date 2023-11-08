Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем

Новости Беларуси. В 18 лет она попала на фронт. Прошла путь от рядового до сержанта. Участвовала в наступательной операции на Берлин, а Победу встретила в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Баранова 8 ноября отмечает 100-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая связистка, до сих пор она ведет активный образ жизни, участвует в работе Совета ветеранов Гродно и является настоящим примером для молодежи. С юбилеем Валентину Петровну поздравил Президент Беларуси.