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Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем

08 ноября 2023 08:27
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Новости Беларуси. В 18 лет она попала на фронт. Прошла путь от рядового до сержанта. Участвовала в наступательной операции на Берлин, а Победу встретила в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем-1

Валентина Баранова 8 ноября отмечает 100-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая связистка, до сих пор она ведет активный образ жизни, участвует в работе Совета ветеранов Гродно и является настоящим примером для молодежи. С юбилеем Валентину Петровну поздравил Президент Беларуси.

Президент поздравил ветерана Великой Отечественной Валентину Баранову с юбилеем-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь хранителем и проповедником исторической правды, вы доносите ее до поколений, не познавших ужасов войны. Обладая жизненной мудростью и исключительным обаянием, несете в общество идеи любви, добра и справедливости. Будучи ярким представителем поколения победителей, вы продолжаете вести активную деятельность на заслуженном отдыхе.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Валентина Баранова # Фотофакт

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