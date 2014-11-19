В Гродно бездомные собаки терроризируют целый микрорайон: люди страдают, коммунальщики помочь не могут

Новости Беларуси. Уже третий месяц частный сектор в одном из микрорайонов Гродно терроризируют беспризорные животные. Коммунальщики только разводят руками: остановить дикую свору они не в силах ни физически, ни юридически. По закону отстрел таких животных запрещён.

Решить проблему попытался местный пенсионер, у которого собаки съели козу. С иском он обратился в суд, однако процесс закончился не в его пользу. Найти виновного в этой ситуации оказалось невозможно. Проблему изучил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионер Михаил Лукаш каждый день вот уже несколько месяцев подряд заступает на боевое дежурство. В качестве оружия – деревянная палка, а зона ответственности - собственный двор. Таким нехитрым способом пожилой мужчина защищает домашнюю живность от посягательства бродячих собак. В начале осени дикая свора буквально на глазах расправилась с его утками.

Михаил Лукаш:

Дома был, выпустил. Я не знаю, раньше такого не случалось. Пять уток сожрали. Их было десять. Этих разогнали здесь по болоту, двое суток не было. Мы уже знали, что не вернутся. Через двое суток пять пришли. Пять нету, а пять появились.

Бездомные псы в гродненском частном микрорайоне «Зарица» чувствуют себя абсолютными хозяевами положения. Местных жителей они не боятся, пропитание находят в мусорных контейнерах.

А с наступлением холодов бродяги уже и на домашнюю живность нацелились: кур, гусей и даже коз. Люди тоже не чувствуют себя в безопасности.

Вера Гармаш уже целый месяц ходит по поликлиникам. Женщина не смогла убежать от внезапно появившегося перед ней пса.

Вера Гармаш:

Это было днём в обед, около двух часов. На меня выскочила чёрная с белой грудкой собака и укусила без всякой провокации с моей стороны. Я вынуждена была обратится в травмпункт больницы скорой помощи, где мне оказали помощь - быстро, качественно. Но мне пришлось принять шесть прививок, я практически целый месяц ездила и принимала прививки.

На фоне травм ноги у женщины обострились старые болезни и теперь она каждую неделю посещает медиков. Но это не самое страшное, говорит Вера Николаевна. Больше всего она переживает за детей. Встретить маму с коляской на улице теперь большая редкость.

Вера Гармаш:

Очень опасно детям. Ведь собака без намордника, без поводка, она набрасывается на кого попало.

Юрий Карнелович, СТВ:

Самым опасным участком жители микрорайона считают дорогу от домов до автобусной остановки. Эти триста метров сквозь заросли кустарника люди стараются пройти, вооружившись хотя бы вот палками.

Помочь справиться с нашествием бездомных животных жителям микрорайона не могут даже коммунальщики.

Специальные бригады по отлову инспектируют территорию, но поймать одичавшего пса получается не всегда. По закону отстрел бездомных собак запрещён как не гуманный способ решения этой «проблемы».

Дмитрий Новик, мастер участка по отстрелу и содержанию бездомных животных Спецавтохозяйства Гродно:

Работа поставлена по заявкам, есть плановые объезды, есть объезды совместно с мастерами ЖЭСов, с сотрудниками милиции по заявке участкового. Проблема существует, потому что отстрел запрещён, а отлов животных осуществляется только сачками и петлями. Но не каждое животное может подпустить к себе даже на расстояние 3-4 метров.

Вот и получается, что в петли попадают только ослабленные животные. А отбиваться от диких стай люди вынуждены самостоятельно, используя подручные средства. Но пока эта война совсем не в пользу местных жителей, ведь количество бездомных собак только увеличивается.