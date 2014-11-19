Прямой эфир

Пьяный дебошир разбил стекло кассы в метро Минска

19 ноября 2014 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском метро задержали пьяного дебошира. Инцидент произошел  на станции «Молодежная». Мужчину 30 лет и его приятеля отказались пропускать на платформу.  В ответ на это подвыпившие товарищи оскорбили контролера. Позже в ход пошли и кулаки.

Как выяснилось, оба задержанных являются гражданами России. Один из них уже 7 лет находится в межгосударственном розыске.

Екатерина Вершицкая, пресс-офицер УВД по охране Минского метрополитена:
Один из друзей, 30-летний мужчина, проявил недовольство тем, что контролер станции не пустил его на платформу. Решив вернуть жетон, он сделал это необычным образом — разбил стекло кассы, за что он и был задержан. При дальнейшем разбирательстве также было установлено, что приятель этого мужчины с 2007 года находится в межгосударственном розыске полицией Челябинской области.

Дебоширу, который решил вернуть свои деньги с помощью кулаков, грозит уголовное дело по статье «хулиганство». Что касается его товарища, того решено депортировать в Россию для дальнейшего разбирательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Минское метро # Екатерина Вершицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Из города в деревню: что привлекло коренных горожан в маленькой деревне
19 ноября 2014 11:04

Из города в деревню: что привлекло коренных горожан в маленькой деревне

Многодетный отец Эдуард Корнейчук: так ли легко воспитать «папиных дочек»?
19 ноября 2014 10:25

Многодетный отец Эдуард Корнейчук: так ли легко воспитать «папиных дочек»?

Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в Национальном историческом музее в Минске
18 ноября 2014 18:26

Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в Национальном историческом музее в Минске