Пьяный дебошир разбил стекло кассы в метро Минска

Новости Беларуси. В минском метро задержали пьяного дебошира. Инцидент произошел на станции «Молодежная». Мужчину 30 лет и его приятеля отказались пропускать на платформу. В ответ на это подвыпившие товарищи оскорбили контролера. Позже в ход пошли и кулаки.

Как выяснилось, оба задержанных являются гражданами России. Один из них уже 7 лет находится в межгосударственном розыске.

Екатерина Вершицкая, пресс-офицер УВД по охране Минского метрополитена:

Один из друзей, 30-летний мужчина, проявил недовольство тем, что контролер станции не пустил его на платформу. Решив вернуть жетон, он сделал это необычным образом — разбил стекло кассы, за что он и был задержан. При дальнейшем разбирательстве также было установлено, что приятель этого мужчины с 2007 года находится в межгосударственном розыске полицией Челябинской области.

Дебоширу, который решил вернуть свои деньги с помощью кулаков, грозит уголовное дело по статье «хулиганство». Что касается его товарища, того решено депортировать в Россию для дальнейшего разбирательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.