Многодетный отец Эдуард Корнейчук: так ли легко воспитать «папиных дочек»?

Эдуард, легко ли Вам с тремя девочками справляться?

Эдуард Корнейчук:

На самом деле мне с ними легко и приятно и я счастлив, что у меня такие замечательные «папины дочки».

Наверное, каждая из Ваших дочерей имеет свой характер, к каждой нужно найти подход. Вы можете описать коротко каждую из них?

Эдуард Корнейчук:

Я немножко хотел бы уйти от такого «коварного» вопроса, но хотелось бы сказать одно: чтобы каждая девчонка была довольна своим положением в семье, никто не должен чувствовать себя обделенным или ущемленным папой. То есть моя задача: относиться к каждому в равной степени. Всех одинаково любить, одинаково поощрять. Я не могу сказать, кто сложен по характеру. Поскольку каждый имеет свой период и каждый в своем ракурсе имеет элементы характера, к которым иногда приходится как-то подстраиваться, то ли подчинять себе. Но это жизнь, без этого никак! Я не могу кого-то выделить. Например, старшая дочь - моя самая большая помощница, а средней приходится быть между старшей и младшей - она, наверное, самая коммуникабельная. А младшей тут несколько легче, поскольку старшие всегда могут направить ее на путь истинный.

Как в Вашей семье распределяются обязанности?

Эдуард Корнейчук:

Семья - это сплоченный коллектив, и я рад, что у меня такая команда. Она более обширная, чем семья в некотором смысле. Потому что мы вместе достигаем каких-то целей общими усилиями и каждый пытается друг другу в нужный момент помочь, «подтянуть»… В плане семейных отношений, мы вполне органичны и всячески стараемся сохранять эту атмосферу и сохранить домашний уют.

Девочки, Вы можете доверить все свои секреты и проблемы близкому человеку?

Эдуард Корнейчук:

С этим проблем нет. Я помню, что у меня еще в детстве были какие-то неприятности личные или что-то там не поделила с друзьями, я сразу приду к папе и все расскажу. Он поддержит.

Какие у Вас есть семейные традиции?

Эдуард Корнейчук:

Мы сторонники активного отдыха. И никто из моих детей не одержим компьютерными играми, зависимостью от телевизионных программ. У каждого есть свой мир. И меня радует то, что он активный, требующий развития и живого общения. Я стараюсь поддерживать и сохранять динамику общения с детьми. Самое приятно для меня - это беседа с детьми. Я редко что-то обещаю детям, но если папа что-то пообещал, то это обязательно будет. Доверие и выполнение своих обязанностей - это самое главное в семье.