Из города в деревню: что привлекло коренных горожан в маленькой деревне

Новости Беларуси. С идеей возродить белорусскую деревню коренные горожане из Могилевской области всей семьей переехали жить в сельскую местность. Здесь у них теперь и усадьба, и большое хозяйство. Причем живет семья не в агрогородке, а в маленькой деревеньке, где кроме них — два жителя. Новоселы утверждают: жить в деревне – их давняя мечта.

Олег Кобзаренко:

Мне очень нравится жить в деревне. Тут есть животные: куры, гуси, зайчики, коровы, телята.

5-летний Олег переехал со своими родителями жить в деревню чуть больше года назад. С большим желанием малыш помогает маме Свете и папе Сергею ухаживать за домашними животными. У мальчика даже появилась заветная мечта.

Олег Кобзаренко:

Я хочу 17 коров. Мне мама будет помогать доить их.

Место для новой жизни семья Кобзаренко выбирала долго, признается Светлана. Остановились на Ясной Поляне не случайно: здесь живописная природа и город — совсем недалеко.

Светлана Кобзаренко:

Пришлось, конечно, много работать. Не все легко было, как казалось. Но мы с мужем стремились, чтобы в дальнейшем было где детям нашим отдохнуть и нам самим здесь нравится. Надо стараться, чтобы деревни процветали, там рождалось много детей.

В Ясной Поляне на тот момент жили всего-то две 80-летние бабушки. С появлением новоселов жизнь в деревне если не закипела, но ожила точно. От такого соседства пенсионеры в восторге.

Юлия Шлынова:

Пускай бы больше молодежи приезжало. Пусть строятся и живут.

Ирина Недобоева, СТВ:

Эту пасеку Сергей смастерил собственными руками. 30 ульев и все заселены. Здесь же новоиспеченные сельчане высадили фруктовый сад. Больше 30 саженцев. Груши, яблони, вишни. Есть даже экзотические нектарины и грецкие орехи.

К следующему году глава семейства планирует существенно расширить пасеку. Сергей изучил все тонкости пчеловодства и уже летом надеется получить первый урожай меда.

В Ясной поляне семья Кобзаренко хочет обосноваться навсегда. Да и планов на жизнь — громадьё. Уже присматривают место для озера с рыбой и строительства страусиного мини-ранчо. Супруги полны энтузиазма и уверенности: во что бы то ни стало они возродят белорусскую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.