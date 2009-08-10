В Гродно аист живет прямо на балконе

Несколько вечеров подряд белый аист прилетает на балкон одной из многоэтажек в центре Гродно. Владелец балкона подкармливает птицу рыбой, которую та с удовольствием съедает, затем остается ночевать, а с самого утра улетает. Интересно, что аист окольцован. - Поскольку птица почти не боится человека, мы предположили, что она из зоопарка, которой не обрезали маховые крылья, - сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета Гродненского отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский. - Этот вариант возможен, ведь зоопарк располагается недалеко от многоэтажки. Но также вероятно, что эта птица дикая, случайно попала в город.По словам орнитолога, только время сможет подтвердить или опровергнуть эти предположения. Дело в том, что обычно в третьей декаде августа белые аисты улетают зимовать в Южную Африку. Если в это время аист прекратит свои прилеты на балкон – скорее всего он дикий, если же в конце августа-сентябре будет залетать к гостеприимному гродненцу, то видимо он и сам горожанин.