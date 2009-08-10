Школьников хотят отчислять за неуспеваемость

Проект Кодекса об образовании, который предполагается рассмотреть в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, предполагает отчисление из учебных заведений за неуспеваемость по трем предметам. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Владимир Зданович сегодня на заседании комиссии.При этом председатель комиссии отметил, что отчисление из школ возможно только на старшей ступени - 10-11-е классы. "Считается, что до 9-го класса включительно на ребенка еще можно повлиять, переубедить, воспитать", - пояснил он.



При этом Владимир Зданович отметил, что депутатам пока не совсем понятен термин "неуспеваемость". "Один балл по десятибалльной системе - это тоже положительная оценка, и данный вопрос необходимо конкретизировать", - отметил он.



Кроме того, будет возможно отчисление учащихся и студентов за академические задолженности, неявку без уважительной причины на экзамены, пропуск более 10 дней занятий, систематическое нарушение дисциплины. Кодекс об образовании также урегулирует вопросы восстановления в учебных заведениях отчисленных студентов: восстановиться можно будет только в течение трех лет после отчисления.



В документе оговаривает вопросы социальной защиты педагогов. Как и в действующих законах, в кодексе записано стремление достичь уровня оплаты труда педагогов на уровне 100% оплаты труда в промышленности и 150% для профессорско-преподавательского состава, передает корреспондент БЕЛТА.