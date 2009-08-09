Белорусов ждут дожди и жара

В понедельник днем воздух прогреется до 20-26 градусов. Во вторник будет 22-27 градусов выше нуля, однако в западных районах республики уже возможны кратковременные дожди и грозы.

К середине недели Атлантический циклон изменит погодные условия в нашей стране. В среду ночью на западной половине республике, а днем по большей части территории ожидаются дожди, местами сильные ливни, прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы будет от 10 до 17 градусов тепла. Днем она составит от плюс 20 градусов на западе до плюс 26 градусов на востоке.



По предварительным расчетам синоптиков, во второй половине недели погода в Беларуси будет неустойчивой, время от времени ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура воздуха будет в пределах 18-24 градусов тепла.