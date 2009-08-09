ГАИ активизируется с понедельника

Со следующей недели Госавтоинспекция Минской области будет проводить операцию «Скорость». Для скрытого контроля за нарушениями правил дорожного движения будут задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Применяются также в таких случаях автомобили ГАИ гражданской окраски, оснащенные приборами «Искра», «Арена», «Визир». На некоторых участках дорог будут установлены стационарные приборы, позволяющие фиксировать факты нарушения скорости, правил обгона с помощью фотокамер.

В Госавтоинспекции напомнили, что к нарушителям-лихачам применяются меры административного взыскания. За превышение скорости свыше 10 км/ч - штраф Br35 тыс., свыше 20 км/ч - Br70 тыс., свыше 30 км/ч - до Br350 тыс. Нарушение правил обгона влечет за собой ответственность в виде штрафа до Br350 тыс. с лишением водительского удостоверения на срок до года, сообщает БелТА.