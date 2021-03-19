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В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Это предвещает скорое приближение тепла

19 марта 2021 10:13
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Косолапые залегли в берлоги в середине октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Это предвещает скорое приближение тепла-1

К пробуждению животных сотрудники зоопарка подготовили угощения. Рацион богатый – мясо, рыба, овощи. В меню есть даже веточки зелени, которые специально замораживают еще летом.

В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Это предвещает скорое приближение тепла-4

Кстати, за зиму бурые медведи могут просыпаться несколько раз, а в солнечные дни даже выбраться на прогулку. Но сейчас, судя по активности, окончательно вышли из зимнего сна, что предвещает скорое приближение тепла.

# Животные # общество # Фотофакт

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