В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Это предвещает скорое приближение тепла

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке проснулись медведи. Косолапые залегли в берлоги в середине октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К пробуждению животных сотрудники зоопарка подготовили угощения. Рацион богатый – мясо, рыба, овощи. В меню есть даже веточки зелени, которые специально замораживают еще летом.

Кстати, за зиму бурые медведи могут просыпаться несколько раз, а в солнечные дни даже выбраться на прогулку. Но сейчас, судя по активности, окончательно вышли из зимнего сна, что предвещает скорое приближение тепла.