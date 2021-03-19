Способны поражать все типы бронетехники. Управляемые ракеты «Атака» испытали белорусские военные

Новости Беларуси. Белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака». Тесты прошли на авиационном полигоне под Ружанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые пуски выполняли экипажи вертолетов Ми-24. «Атака» способна поражать все типы бронетехники на дальности до 6 километров, в том числе танки с динамической защитой.

Дмитрий Капустин, начальник отдела управления вооружения ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Главная особенность этих ракет – значительно возросла их мощь. Боевая часть собой представляет тандемную, то есть сдвоенную кумулятивную, боевую часть. Кроме того, за счет модернизированного маршевого двигателя выросла дальность пуска указанной ракеты с вертолета и составляет до 6 километров.