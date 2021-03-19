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Способны поражать все типы бронетехники. Управляемые ракеты «Атака» испытали белорусские военные

19 марта 2021 08:47
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Новости Беларуси. Белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака». Тесты прошли на авиационном полигоне под Ружанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые пуски выполняли экипажи вертолетов Ми-24. «Атака» способна поражать все типы бронетехники на дальности до 6 километров, в том числе танки с динамической защитой.  

Способны поражать все типы бронетехники. Управляемые ракеты «Атака» испытали белорусские военные-1

Дмитрий Капустин, начальник отдела управления вооружения ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:  
Главная особенность этих ракет – значительно возросла их мощь. Боевая часть собой представляет тандемную, то есть сдвоенную кумулятивную, боевую часть. Кроме того, за счет модернизированного маршевого двигателя выросла дальность пуска указанной ракеты с вертолета и составляет до 6 километров.  

Способны поражать все типы бронетехники. Управляемые ракеты «Атака» испытали белорусские военные-4

Первая партия управляемых ракет «Атака» поступила в Беларусь 11 марта в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В ближайшее время арсенал этого вооружения планируется обновить полностью.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Капустин # Фотофакт

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