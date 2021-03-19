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Игорь Тур: те, кто открыто за гражданскую войну, осели в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров

19 марта 2021 08:22
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Новости Беларуси. Закулисную борьбу внутри белорусской оппозиции сегодня начинает выигрывать радикальная группировка, люди, которые пропагандируют радикализм и экстремизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом детально в рубрике «Будет дополнено» на телеканале ОНТ рассказал наш коллега Игорь Тур.

Вот только некоторые подробности.   

Игорь Тур: те, кто открыто за гражданскую войну, осели в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров-1

Игорь Тур, ОНТ:
Первое: кто сейчас готов выходить в Минске? Зеваки быстро ушли, другие поняли, что это ни к чему не приводит, и успокоились, значительная часть увидела, что их используют, какая-то часть агрессивных после 15 суток одумалась. Фактически протестное ядро в Минске сейчас – это радикально настроенные граждане.

И второе. «Беглые». В Вильнюс уехали те, кто сориентировался на Координационный совет, им гуманитарный коридор открыла Европа. В Варшаву уехали те, кто рассчитывал на поддержку Польши, и та для них открывала границы. Уехать по обоим этим направлениям могли люди или чуть умнее, или чуть изворотливее, или чуть нужнее Западу, то есть со связями. А куда поехали все остальные? Конечно, Киев. Там недорого, нет языкового барьера и давняя протестная аура. Самые агрессивные, те, кто открыто за гражданскую войну, осели именно в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров.  

Игорь Тур: те, кто открыто за гражданскую войну, осели в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров-4

Все подробности закулисья протестного движения – имена, фамилии, факты – в проекте телеканала ОНТ «Будет дополнено».  

# Акции протеста # общество # Игорь Тур # Фотофакт

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