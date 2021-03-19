Игорь Тур: те, кто открыто за гражданскую войну, осели в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров

Игорь Тур, ОНТ:

Первое: кто сейчас готов выходить в Минске? Зеваки быстро ушли, другие поняли, что это ни к чему не приводит, и успокоились, значительная часть увидела, что их используют, какая-то часть агрессивных после 15 суток одумалась. Фактически протестное ядро в Минске сейчас – это радикально настроенные граждане.



И второе. «Беглые». В Вильнюс уехали те, кто сориентировался на Координационный совет, им гуманитарный коридор открыла Европа. В Варшаву уехали те, кто рассчитывал на поддержку Польши, и та для них открывала границы. Уехать по обоим этим направлениям могли люди или чуть умнее, или чуть изворотливее, или чуть нужнее Западу, то есть со связями. А куда поехали все остальные? Конечно, Киев. Там недорого, нет языкового барьера и давняя протестная аура. Самые агрессивные, те, кто открыто за гражданскую войну, осели именно в Киеве и сейчас зазывают туда публичных лидеров.