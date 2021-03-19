Ржавчина на грушах. Рассказываем причины опасной болезни

Болезни плодовых деревьев – серьезная угроза саду. В последние годы особое беспокойство и у любителей, и у профессионалов вызывает ржавчина. Это грибковое заболевание особую опасность представляет для груш.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

При поражении этой ржавчиной наблюдается сильное осыпание завязи. Многие садоводы жалуются, что груша прекрасно цвела, прекрасно завязалась, но все осыпалось именно из-за этой болезни – мы теряем урожай.

Но потеря урожая – это, как говорится, полбеды. В запущенных ситуациях вполне реально остаться и без деревьев. Юлия Кондратенок:

Ржавчина опасна не только тем, что она поражает листья. В первую очередь, теряя лист, растение теряет источник питания, оно очень сильно ослабевает. Фактически, если ржавчина развивается из года в год на груше, она с каждым годом слабеет все больше и больше и в конце концов может погибнуть. Ржавчина способна поражать даже молодые побеги, вызывая их усыхание и гибель, дерево начинает усыхать. Вы можете видеть, здесь двухлетняя ветка груши, сильно пораженная ржавчиной. Рядом с этой грушей в десяти метрах рос большой куст казацкого можжевельника, грушу с трудом удалось спасти.

Специалисты отмечают, чтобы правильно бороться с грозным заболеванием, важно понимать, что его вызывает и как оно развивается. Это поможет предпринять действенные меры по защите сада. При этом избавляться от всех хвойных растений на своем участке, как делают многие садоводы, не имеет смысла. Юлия Кондратенок:

Туи, елки, сосны этой болезнью не поражаются. Считается, что основной причиной распространения ржавчины у нас в Беларуси является завоз зараженных этой болезнью можжевельников, которые активно использовались в декоративном строительстве. В первую очередь это можжевельник казацкий.

В чем особенность ржавчины? Это двухозяйный грибок, ему для развития обязательно нужны два растения-хозяина. Первый – можжевельник казацкий или высокий, или красный и только груша, ни яблоня, ни другие растения: ягодные, плодовые. Он развивается, проходит свой жизненный цикл только между ними. Груша не может заразить другую грушу, равно как можжевельник не заражает сам себя. Споры этой болезни, попав в первую очередь на можжевельник, проникают внутрь коры, разрастаются там и в течение полутора – двух лет внутри формируют мощную грибницу и наконец весной, когда устанавливается теплая, дождливая погода, мы можем видеть на кустах можжевельника такие некрасивые, рыжие комки, похожие на желе – это огромная масса спор, базидиоспор на таких желейных длинных ножках. В этот момент начинается массовое рассеивание их по нашим садам.

Но избавление от можжевельников в саду – также не решит проблему. Споры зловредного грибка, особенно на открытой местности в ветреную погоду, разлетаются на многие километры, поражая груши на довольно приличном расстоянии. Юлия Кондратенок:

Уже в июне на листьях мы можем видеть некрасивые яркие оранжевые пятна, со временем они разрастаются. И в августе на нижней стороне листьев видны такие специальные выросты – цидии. В них уже формируются споры, которые будут заражать по новому кругу можжевельник.