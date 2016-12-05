В Гродненском зоопарке поселились единственные в Беларуси обезьяны-колобусы

Новости Беларуси. Единственных в Беларуси обезьян-колобусов можно увидеть в Гродненском зоопарке. Восточные животные приехали из Калининграда. Игривые и подвижные – восторг они вызывают не только у детей, но и у взрослых.

Пока животные только обживаются на новом месте, их соседи – молодая альпака и два подросших тигренка – полноценно хозяйничают в зоопарке. От людей не прячутся, в отличие от сов-сипух, которые прибыли в Гродно из России.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

Это мистическая сова, которая снимается очень много телевизионщиками во всяких фильмах ужасов и так далее. Но она сумеречная, обитает рядом с человеком. Сейчас ее можно будет наблюдать в попугайнике, правда, пока животные днем прячутся. Но мы надеемся, что через сезон именно летний, когда они адаптируются к уличным вольерам и к людям, это молодые животные, можно будет их постоянно наблюдать.

Гродненский зоопарк готовит к Новому году сразу несколько сюрпризов. Один из них – для любителей острых ощущений! В террариуме организуют выставку беспозвоночных. Пауки-птицееды, скорпионы, палочники – всех можно будет не только посмотреть, но и даже подержать в руках, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.