В Гродненском регионе на треть сократилось количество киберпреступлений

Новости Беларуси. Количество киберпреступлений в Гродненском регионе значительно снизилось. За прошлый год их зарегистрировано около 1 400, что на треть меньше, чем в 2021-м. В профильном ведомстве подвели итоги работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сократить количество случаев интернет-преступлений помогают специальные программы. Кроме того, положительных результатов удалось достичь благодаря работе с населением и повышению финансовой и компьютерной грамотности людей. Особенно подвержены уловкам мошенников пожилые граждане. Их правоохранители в первую очередь предупреждают об опасности и рассказывают, как не попасть на крючок аферистов. Также идет работа с так называемыми курьерами телефонных мошенников.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Выявляем этих курьеров, привлекаем к ответственности еще до того, как они денежные средства, которые получили от потерпевших, успевают скидывать либо переводить на интернет-банкинги и так далее. В этом направлении есть уже определенный алгоритм действий. Все сотрудники уже научены, и каждый территориальный отдел определил сотрудников, которые в этом направлении работают. Максимально оперативно работаем, и раскрытие последних дней показывает, что в этом направлении мы работаем наиболее эффективно именно сейчас.