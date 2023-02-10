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Мастера народного творчества вышивают карту Могилёвской области

10 февраля 2023 06:44
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Новости Беларуси. Мастеров Беларуси объединил уникальный республиканский культурный проект. По его замыслу, вышивальщицы будут создавать карты областей, которые позже соберут в единое произведение – полотно 3 х 2,5 метра. Карта страны будет включать в себя основные символы культурного наследия каждого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастера народного творчества вышивают карту Могилёвской области-1

Мастерицы из всех районов Могилевской области в эти дни съезжаются в центр народного творчества. На протяжении трех месяцев они будут работать над вышивкой карты. Тем самым с помощью разноцветных нитей рассказывая, чем богат и знаменит каждый уголок области. Сегодня свой стежок сделала Наталья Авласевич. Горецкий район, откуда мастер родом, знаменит соломоплетением. Из этого природного материала мастера создают необычные сувениры, которые знают за пределами Беларуси. Наталья сумела объединить технологию соломоплетения с основами вышивки.

Мастера народного творчества вышивают карту Могилёвской области-4

Наталья Авласевич, методист районного дома ремесел ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района»:
Горецкий дом ремесел может из соломы – наверное, нигде не делается в Беларуси – сделать соломенные сундуки, комоды, всякие и различных размеров. Поэтому за основу вышивки в этом проекте мы взяли соломенный сундук. Очень интересно в технике вышивки передать именно эти плетения из соломы, эти «витые», «зубатки». Думаю, что у меня все получится, чувствую большую ответственность, что я делаю для нашей страны и вообще для популяризации наших традиционных ремесел.

Мастера народного творчества вышивают карту Могилёвской области-7

Презентуют большую коллективную работу (карту Беларуси) в Минске накануне Дня независимости нашей страны.

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# Народное творчество # общество # Наталья Авласевич # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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