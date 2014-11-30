В Гродненском районе семейные пары, отметившие золотую свадьбу, объединились в клуб по интересам

Новости Беларуси. Формулу долгой и счастливой семейной жизни вывели семейные пары, отметившие золотую свадьбу. В Гродненском районе золотые юбиляры объединились в клуб по интересам. Теперь каждый год супруги собираются вместе, вспоминают молодость и делятся опытом. В чём секрет успеха семейного долголетия, выяснял корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Супруги Болеслав Михайлович и Ирина Иосифовна Бернатовичи вместе уже 50 лет. Золотую свадьбу отметили на днях. Жили в одной деревне, познакомились на танцах, но поженились только через 5 лет. А спустя полвека....

Болеслав Бернатович:

6 детей, 12 внуков и 2 правнучки.

Ирина Бернатович:

3-я в дороге, не знаю, правнучка или правнук.

Секрет долголетия их семьи прост – это только взаимное уважение. Старались уступать, поэтому размолвки если и были, то лишь на несколько часов.

Ирина Бернатович:

Прожить жизнь - это не так-то просто, как кажется. Очень тяжело прожить жизнь. Но если уступать друг другу, да и взаимоотношения у нас всегда были, всегда мы были в согласии.

«Коллеги по счастью» и семья Шелеповых. Владимир Яковлевич кадровый военный, в своё время исколесили весь Советский союз. И все эти полвека всегда была рядом супруга. Говорят, в каждом гарнизоне начинали семейную жизнь заново.

Нина Шелепова:

Везде начинали с нуля. Стремились, хотели обзавестись квартирой, рожали детей, возили их с собой. У нас на данный момент, хочу сказать, что была любовь, самое главное - любовь, уважение, понимание, уступали друг другу.

В Гродненском районе «золотых» семейных пар больше 30. Все они хорошо знают друг друга и даже объединились в своеобразный клуб по интересам.

Юрий Карнелович, СТВ:

Каждый год, вот уже 8 лет подряд, золотые юбиляры в Гродненском районе собираются вместе, чтобы пообщаться, вспомнить молодость и совместными усилиями всё-таки определить, в чём залог счастливой семейной жизни.

У каждого свой рецепт семейного долголетия. Но его главные составляющие у всех одинаковы: за долгие годы совместной жизни супруги стали одним целым. Два «Я» со временем стали только «Мы». Инициативу золотых юбиляров объединиться поддержали в местном ЗАГСе.

Людмила Башкевич, начальник отдела ЗАГС Гродненского райисполкома:

Каждый может услышать о себе, чего они достигли в жизни из чужих уст. О своих детях, о своих успехах. Они всегда гордятся своей жизнью. Потому что не будь этой гордости и не будь каких-то основ семейной жизни, это бы не случилось, столько бы лет вместе они не прожили.

В планах клуба «Золотых юбиляров» приглашать на свои встречи молодые семьи. Супруги уверены: их опыт обязательно будет полезен молодожёнам.