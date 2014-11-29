10 тележек в день. Какие риски в себе несут покупки на зарубежных сайтах?

Что же в посылках, которыми завалена белорусская почта? Почему об этом речь? Да потому, что на памяти – недавний отчет Правительства перед главой государства. Главное мы тогда рассказали. Но за кадром остались факты – тоже весьма важные и весьма интересные – влияющие на экономику страны. Правительство сетует, что бюджет подрывают посылки с товарами из Китая и других зарубежных стран. Мол, бизнес при помощи почты недобросовестные товарищи ведут, а налоги платить не хотят.

Для Сергея покупки через Интернет – дело привычное. Себе – одежду, маме – сумку, а теперь и собаку с бабушкой к покупкам на расстоянии приобщить пытается.

Сергей:

Зачем идти в магазин, если можно заказать по Интернету – раза в три дешевле.

Говорит, что удобно: миллионы товаров – в одном месте. У тебя дома, на мониторе. Заказ – несколько кликов мышкой, оплата – по карточке.

Сергей:

Самое интересное, что на китайском сайте можно заказать даже семена укропа.

Каков на вкус китайский укроп, узнать доведется нескоро. Ведь идет посылка месяц, а то и два. На этот раз вместе с Сергеем ждать ее будем и мы.

А вот не такой терпеливый Саша пошел другим путем. Хотел купить необычный телефон – водонепроницаемый. Думал из Китая заказать, но обнаружил такой же у белорусского продавца.

Александр:

Немного дороже, но зато здесь и сейчас.

Выясняется, что телефон из того же Китая, причем продавец явно заказывал его как обычный покупатель. Ибо никаких гарантий на свой товар дать не может.

Назначаем встречу. Тем не менее, поторговаться – вдруг даст скидку на сомнительный товар?

Продавец:

Так, вообще, две недели на обкатку. Если что вам не нравится, связывайтесь – возможно, заберу.

Саша отказывается. Но от отсутствия клиентов перекупщики явно не страдают – объявлений в сети масса. Некоторые мы показали сотрудникам налоговой. Вот некие Доктор Джекил и мистер Хайд постоянно выставляют на интернет-аукцион одежду. Якобы б/у. Гардероб у парочки завидный: лотов более полутора сотен.

Ирина Живаева, корреспондент:

Даже если взять только один из выставленных ими лотов и поискать в Интернете, то оказывается, что он есть на распродаже на английском сайте, а по сопоставлению цен получается тысяч на 150 белорусских дешевле.

В налоговой этот сайт прекрасно знают. Его и другие похожие ресурсы регулярно проверяют, смотрят, кто, как часто и какие вещи продает.

Наталья Подгорная, начальник отдела налогообложения инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Понятно, что одинакового ассортимента человек не будет носить кофточки, тем более выставлять лоты с разными размерами.

Установить личность продавца – дело пары часов. Говорят, что при проверке подозрения оправдываются в половине случаев.

Наталья Подгорная, начальник отдела налогообложения инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Было конфисковано товара-контрафакта более чем на 10 млрд рублей.

Ксения пытается разобраться в сложностях перевода. В итоге просит «помощь зала», точнее, посредников, которые обещают все хлопоты по заказу взять на себя.

Решает, что в соцсетях быстрее найдет такую добрую фею. И, правда, та быстро откликается. Требует 100-процентной предоплаты. Все деньги надо ей передать. Просто так. Без расписок.

Посредник:

Мы гарантируем исполнение заказа, ссылаясь на нашу порядочность. При вашем желании можем обменяться паспортными данными.

Ксения:

Зачем мне ее паспортные данные. Все равно я перепиской ничего не докажу: что мы с ней общались, что я деньги передавала.

От услуг милой феи Ксения отказывается и просит подсказки у более суровых гномов – форумчан одного популярного интернет-ресурса. Полезных советов для новичков написали почти пять тысяч страниц.

В поддержку электронной торговле – и специальные сайты для отслеживания посылок. Вот наш Сергей как раз решил проверить, где путешествует его заказ.

Сергей:

Я смотрю, что моя майка уже вылетела из Китая. Ошейник уже тоже в пути.

Скоро эту гору пополнит Сережина посылка. Все почтовые отправления из-за рубежа поступают сюда, в единственный в стране центр. Это и покупки, и личные посылки, и письма. За последние годы всего этого стало приходить почти в 10 раз больше.

Сотрудник таможни:

Это как раз покупки из-за рубежа – Сингапур, Китай. В основном оргтехника: планшеты, мобильные телефоны.

Очевидно: прирост – за счет китайских товаров. Но точную цифру, насколько их стало больше, не смогли сказать ни на таможне, ни на почте.

Пытаемся вычислить своими силами.

В тележке, собственно, и есть посылки из Китая – то, что наши граждане закупают в интернет-магазинах. Только в этой тележке около 500 почтовых отправлений. Весит все это около сотни килограммов. А девушки (работницы почты и таможни) говорят, что обрабатывают около 10 таких тележек в день.

В последнее время ежегодно объем таких посылок прирастает наполовину. И не только из-за частных заказов. Некоторые предприниматели таким образом увиливают от пошлин.

Владимир Виноградов, старший инспектор отделения таможенного оформления и контроля № 2 Минской региональной таможни:

Пошла такая тенденция: организация или индивидуальный предприниматель заказывают как на физическое лицо, для личного пользования. Посылка идет 10 килограммов, а там пишет: 2 платья, 4 обуви. Она идет у нас на углубленный контроль, там выявляются уже коммерческие партии.

Пользуются коммерсанты и разницей в нормах беспошлинного ввоза между Россией и Беларусью. У нас это 200 евро, а у соседей планка в пять раз выше. Экономисты считают, что эти нормы, конечно, стоит сделать одинаковыми в странах Таможенного союза, но нужно разрабатывать и специальные меры по защите рынка.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Если станет видно, что утекают значительные количества валюты за рубеж с помощью электронной торговли, то это каким-нибудь образом начнет регулироваться. Хотя, с другой стороны, здесь тоже нужно идти отчасти навстречу населению. Для многих это действительно дешевый способ получить нужный товар.

Чтобы справиться с потоком посылок, на работу выводят больше сотрудников почты и таможни. Открывают специальные пункты, где выдают только международные отправления – в Минске таких уже три. В один мы заглянули, чтобы узнать, что же так необходимо белорусам в Китае.

Минчане:

Ребенку ботинки какие-то заказала, но ботинки так, не очень, наше белорусское качество в этом плане не уступает.

Это пришла горнолыжная маска.

Дождался своих посылок и Сергей. Не всех – майка еще в пути, а вот подарки для бабушки и собаки пришли.

Сергей:

Семена пришли. Не знаю, что вырастет из того, что мы заказали. Может, вообще какие-то помидоры, укроп не укроп. Но смотри: ошейник совершенно не тот, что я заказывал. Какие-то торчат нитки, не тот размер, цвет.

Чтобы не были покупки такими сюрпризными, не гоняться бы нам за дешевизною.