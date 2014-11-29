Зима в Беларуси: лемуры - в вольерах с отоплением, дороги – в сахаре, босые солдаты – на плацу

Календарная зима, между прочим, в понедельник начинается. Но снег и морозы опередили календарь. Как приспособится к «ледниковому периоду» и военным, о которых мы рассказывали в программе, и водителям, и животным из теплых краев, зимующим в Беларуси? Кстати, о вьетнамских свинках мы уже упоминали в поддержку темы вьетнамско-белорусского сотрудничества. И чего ждать от погоды?

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Вьетнамские свинки к белорусской зиме готовы. Если что, теплом поделится Мурка. Хозяин подворья Юрий показывает соломенный резерв: 2 рулона должно хватить до весны. Домашняя птица тоже не замерзнет.

Пора утепляться и самому.

Юрий Каптур:

Когда мороз больше 15 градусов, для работы по хозяйству всегда обуваю валенки. Очень удобно, тепло.

Тем временем на кухне хлопочет хозяйка. Семья уже требует витаминные запасы.

Вероника Каптур:

Не только у бабушек и дедушек есть закатки. И мы подготовились к зиме: и огурчики солененькие, и капусточка квашенная.

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На зимнее меню перешли и в минском зоопарке. Парочка трубкозубов вовсю уплетает овощной салат. Ждут обеда африканские сурикаты. А это – персонажи из известного мультфильма. Кошачие лемуры привыкают к новым апартаментам. Они, как и все остальные теплолюбивые питомцы, проведут зиму в закрытых вольерах с отоплением.

Зима уже наступила для бурового медведя Тристана. Мишка уже ушел в спячку. Зато по соседству с ним прекрасно себя чувствуют красные волки. А если им станет холодно, то они в любой момент могут спрятаться в специальное укрытие.

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Восхищенные взгляды прохожих ловит на себе Ларион. Он сегодня в полной экипировке: стильный комбинезон дополняют модные сапожки.

Екатерина Расолько:

Люди реагируют на такие вещи необычно: кто улыбается, кто-то посматривает со стороны.

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А вот хозяевам домашних питомцев, да и всем желающим предприимчивые продавцы готовы предложить полезный аксессуар. В гололед пригодятся зимние подковы для людей.

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Первый снег добавил работы коммунальщикам. ЖЭСы запасаются реагентами. Сладкое решение скользкой проблемы.

Этой зимой дороги будут засыпать не солью, а сахаром. Такую смесь разработали белорусские ученые. Материал создан из отходов сахарной свеклы.

Новую противогололедную смесь испытали прошлой зимой, в 2014 году ее начнут применять массово.

Яна Габрусева, начальник бюро технологической подготовки производства ГП «Жилкомплект»:

Эта добавка предотвращает коррозию металлов. В первую очередь это очень хорошо для металлических элементов, для машин.

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Евгений Шашко, автомеханик:

Машина для мужчины как вторая жена. За ней нужен особенный уход. Допустим, вы же покупаете на зиму жене какие-нибудь сапоги, туфли. Также и машине нужно «переобуться».

Сезонный ажиотаж на шиномонтажах уже спал. Говоря автосленгом, «не переобулись» только ленивые. А в ГАИ напоминают: с 16 января за не использование зимней резины грозит штраф.

Виктор Новохатский, инспектор ДПС Фрунзенского района Минска:

Когда выпал снег, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому хотелось бы предупредить, чтобы соблюдали скоростной режим, учитывали погодные условия.

Канатка на мази, спецтехника шлифует трассы, заснеженные склоны ждут своих героев. Зиме, которая пришла раньше календарного срока, в первую очередь рады любители активного отдыха.

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К новому сезону готовятся горнолыжные комплексы. Во всю шумят снеговые пушки.

А вот и первые счастливчики, которые открыли сезон на этих выходных.

Отдыхающий:

Замечательная погода просто. Вот если бы так было всю зиму, вообще было бы великолепно: ни холодно, ни жарко – то, что надо. Снег очень хороший, жесткий. Для того, чтобы покататься, самое оно.

Зимние виды спорта лучше сочетать с закаливанием. Небольшой мастер-класс от бойцов спецназа. Утренняя пробежка, рукопашный бой, 50 отжиманий. И босиком до части.

Интересуемся спецификой зимнего дресс-кода. Портянки давно ушли в прошлое, а не мерзнут ли уши? Ведь модель армейской шапки неизменна.

Александр Голенда, лейтенант, начальник вещевой службы 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения:

При температуре минус 20 градусов шапка-ушанка надевается как лыжная, при этом уши закрываются. При несении караульной службы выдаются тулуп постовой и валенки армейские с резиновыми галошами.

Закаливаются здесь не только внешне, но и внутренне. За день бойцы воинской части съедают 5 килограммов чеснока.

В Беларусь идет мягкая, в пределах климатической нормы зима. Самым лютым по традиции обещает стать февраль. Хавьер-2 синоптики пока не прогнозируют, но и не исключают.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Пока каких-то активных циклонов, ураганов в ближайшее время не предвидится. Но я думаю и надеюсь, что новогодняя ночь действительно будет сказочной и порадует нас хорошей, умеренно теплой, не морозной, комфортной погодой.

Ледяное дыхание предстоящей зимы белорусы уже почувствовали. Снежная пелена в столице пока всего 1 сантиметр. Загадывать еще рано, но предварительные данные синоптиков радуют: и новогодняя ночь должна быть со снегом.