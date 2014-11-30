МЧС проводит полное обследование жилого сектора в связи с увеличением количества пожаров

Новости Беларуси. В Беларуси резко выросло количество пожаров. Чаще всего причиной возгорания становятся неполадки в электропроводке и печи, непригодные для топки. Руководством МЧС было поручено провести полное обследование жилого сектора. В мероприятиях задействован весь офицерский состав. Подробности у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

В период заморозков, когда печи топятся и днем и ночью, пожарные работают в усиленном режиме. Только за последние две недели в Беларуси сгорело почти 300 домов. В огне погибли более 50 человек.

В этом некогда уютном доме раньше жила семья, бегали, играли ребятишки, но беспечность одного разрушила жизнь всем.

Получив сигнал, сотрудники МЧС немедля выезжают на место происшествия. Но, к сожалению, не всегда удается успеть.

За плечами у Евгения 13 лет службы. За это время, как говорится, прошел огонь и воду. На его счету уже тысячи выездов и сотни спасенных жизней. Но даже таким опытным сотрудникам огненная стихия не всегда подвластна.

Евгений Близнюк, начальник смены пожарной аварийно-спасательной части №6 деревни Щитомиричи:

Когда приезжаешь, самая основная цель - это спасение людей. Самый страшный выезд, когда гибнут люди на пожаре. Переживаешь, конечно, когда не удалось спасти.

Двоих детей выносили. Семья была - мать, отец и трое детей, то есть одного ребенка спасли, а трое погибли.

Как говорят, искру туши до пожара... Но опытный погорелец Виктор с этим не согласен. Не так давно его старый дом превратился в груду обугленных досок, а простейшие правила пожарной безопасности до сих пор ему чужды: свыше 10 серьезнейших нарушений! Инспекторы упрекают: дом больше похож на муравейник, политый бензином. Но мужчина ничего исправлять не намерен.

Прыжки через костры – дело забавное, но не в том случае, когда пламя бушует в собственном доме. Впереди праздники, и еще есть время позаботиться, чтобы пожарный не заглянул на огонек.