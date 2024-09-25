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Литва выходит из договора с Беларусью о таможенном сотрудничестве

25 сентября 2024 17:24
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Очередная провокация со стороны прибалтийских стран в отношении Минска и Москвы. Литва планирует оборвать все нити, которые хоть как-то связывали ее с соседями. Вильнюс денонсирует соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва выходит из договора с Беларусью о таможенном сотрудничестве-2

С нашей страной оно было заключено в 1996 году. Как сообщают литовские СМИ, правительство одобрило инициативу местного Минфина о прекращении действия документа. Напомним, ранее в этом месяце литовский парламент аннулировал три договора с Беларусью – о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также о двойном налогообложении и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

# Беларусь-Литва # Международная политика

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