Литва выходит из договора с Беларусью о таможенном сотрудничестве

Очередная провокация со стороны прибалтийских стран в отношении Минска и Москвы. Литва планирует оборвать все нити, которые хоть как-то связывали ее с соседями. Вильнюс денонсирует соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С нашей страной оно было заключено в 1996 году. Как сообщают литовские СМИ, правительство одобрило инициативу местного Минфина о прекращении действия документа. Напомним, ранее в этом месяце литовский парламент аннулировал три договора с Беларусью – о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также о двойном налогообложении и предотвращении уклонения от уплаты налогов.