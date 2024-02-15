В Гродненской области зафиксирован всплеск заболеваемости гепатитом А

Всплеск заболеваемости вирусным гепатитом А зафиксирован в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В инфекционную больницу менее чем за месяц обратились 15 пациентов. Для сравнения: в доковидное время таких случаев фиксировалось не более шести в год.

Пациенты, которые сейчас поступили, как взрослые, так и дети: от 8 до 65 лет. Проживают в разных районах области. Проведено эпидемиологическое расследование – связь между заболевшими не обнаружена. Нулевой пациент также не был выявлен, это говорит о том, что очага гепатита А в регионе нет. Не исключено, что инфекция могла быть завозной из стран, где отдыхают наши туристы. На сегодня четыре пациента уже выписаны домой – современная медицина позволяет успешно лечить гепатит А. Медики уверяют: повода для тревоги нет.

Юлия Красько, заместитель главного врача Гродненской областной инфекционной клинической больницы:

Заболевание лечится достаточно длительно – это несколько недель. Но нужно сказать, что оно протекает благоприятно, крайне редко возникают осложнения. Чтобы избежать данного заболевания, необходимо его профилактировать. Это мытье рук, мытье обязательно фруктов и овощей, и хотелось бы особый акцент сделать на вакцинации. Существует вакцина, она не входит в национальный календарь профилактических прививок, тем не менее каждый желающий может обратиться в учреждение здравоохранения и получить данную вакцину.