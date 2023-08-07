В Гродненской области устраняют последствия грозы

Новости Беларуси. Падали деревья, отключалось электричество, а небо каждую секунду озарялось вспышками молнии и раскатами грома. В Гродненской области экстренные службы устраняют последствия прохождения грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю ночь молния, шквалистый ветер и ливень обрушивались на регион. Порывы ветра доходили до 20 метров в секунду. В управление МЧС поступило 12 сообщений о падении деревьев на проезжую часть в Волковысском, Зельвенском и Кореличском районах. Спасатели выезжали на распиловку веток и расчистку дорог. В Лидском районе и в самом Гродно упавшие деревья повредили припаркованные автомобили. В западной и центральной части области во многих населенных пунктах отмечались перебои с электричеством. Восстановительные работы провели оперативно.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

В областном центре спасатели семь раз оказывали помощь в распиловке аварийных деревьев. Так, по улице Строителей упавшее аварийное дерево повредило припаркованный автомобиль. По всему региону работниками МЧС оказана помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев.

Игорь Томилин, начальник центральной диспетчерской службы предприятия «Гродноэнерго»:

На данный момент восстановлено электроснабжение 388 ТП и 149 населенных пунктов. Работники «Гродноэнерго», оперативные выездные бригады, ремонтные бригады, диспетчерское управление плотно работают для восстановления электроснабжения потребителю. Надеюсь, в ближайшее время включат всех потребителей.